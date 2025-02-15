العالم اليوم - ما طبيعة مرض الخطيب الذي أبعده عن رئاسة الأهلي؟

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 فبراير 2025 06:28 مساءً - بعد أن أعلن رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، الجمعة، قراره بالابتعاد لمدة مؤقتة عن ممارسة مهامه كرئيس للأهلي لأسباب صحية ثار القلق بين جماهير القلعة الحمراء حول طبيعة مرض نجم الكرة المصرية.

ما طبيعة مرض الخطيب؟

وعلى قناة النادي الأهلي قال الإعلامي أحمد شوبير، مساء الجمعة، إن الخطيب يعاني منذ مدة من آلام في الظهر والقدم إضافة إلى مشكلة في الشعيرات الدموية بالمخ.

وأضاف شوبير الذي يقدم برنامج "حارس الأهلي" على قناة النادي إن نتائج الفحوصات الطبية للكابتن محمود الخطيب مطمئنة.

وذكر شوبير أن الخطيب خضع في وقت سابق لعلاج بخصوص الشعيرات الدمومية بالمخ ولكن الآلام عاودته مجددا لذا سيحصل على راحة للخضوع لمزيد من الفحوصات الطبية.

وكان الخطيب قد قال مساء الجمعة، خلال حفل استاد الأهلي الجديد: "أخبرت زملائي في آخر اجتماع مجلس إدارة قبل 3 أيام، أنه بعد انتهاء شهر يناير وملف الاستاد، أشعر براحة في داخلي، وأحتاج الابتعاد لفترة، بعد إذنكم سأبتعد وخلال فترة سأجري أشعات جديدة".

رسالة من مرتضى منصور

حديث الخطيب قابله رد من مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك الذي كتب عبر حسابه على منصة فيسبوك: "رغم كل الخلافات الدنيوية الرياضية مع الكابتن محمود الخطيب وبعد أن أخبرتني زوجتي صباح اليوم عن مرضه وهو ابتلاء عظيم من الله سبحانه وتعالي يختبرنا فيه الله عن قوة إيماننا ولقد تعرضت من قبل كثيرا لهذه المنحة من الله أعلن انتهاء كل خلافاتي السابقة مع الكابتن محمود الخطيب".

وأضاف منصور: "أدعوا له من قلبي بالشفاء العاجل وأن يمتعه الله بالصحة والعافية، وأن يعود إلي أسرته الصغيرة زوجته المحترمة وبناته وأحفاده سالما، ويعود إلى أسرته الكبيرة أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي وجماهيره الغفيرة بعد أن يمن الله عليه بالشفاء".