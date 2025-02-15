العالم اليوم - مرموش يعلن عن نفسه بهاتريك في نيوكاسل

انتم الان تتابعون خبر مرموش يعلن عن نفسه بهاتريك في نيوكاسل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 فبراير 2025 06:28 مساءً - افتتح الجناح المصري عمر مرموش رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي عندما هز شباك نيوكاسل، السبت، بثلاثة أهدافه في الشوط الأول.

واستطاع مرموش تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 19 قبل أن يعود مجددا ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 24.

وعاد الهداف المصري ليهز شباك نيوكاسل مرة ثالثة في الدقيقة 33 معلنا عن أول هاتريك له في الدوري الإنجليزي.

كان مانشستر سيتي الإنجليزي، قد أعلن في 23 يناير الماضي، رسميا ضم الدولي المصري عمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت الألماني بعقدة لمدة 5 سنوات.

وبحسب التقارير، فإن الصفقة كلفت "السيتزن 75 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين كحوافز إضافية".