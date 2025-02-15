العالم اليوم - أرسنال يفوز على ليستر سيتي ويواصل الضغط على ليفربول

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 فبراير 2025 05:26 مساءً - واصل فريق أرسنال مطاردته لفريق ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما تغلب على مضيفه ليستر سيتي 2 - صفر، في المباراة التي جمعتهما، السبت، في الجولة 25 من المسابقة.

وفشل فريقا ليستر سيتي وأرسنال في استغلال الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين في الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني تمكن ميكيل ميرينو من تسجيل هدف التقدم لأرسنال في الدقيقة 81، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 87.

ورفع أرسنال رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني، ليقلص الفارق بينه وبين ليفربول إلى 4 نقاط فقط، علما بأن الريدز بإمكانه إعادة الفارق إلى 7 نقاط حال فوزه على وولفرهامبتون الأحد.

في المقابل، توقف رصيد ليستر سيتي عند 17 نقطة في المركز 18، متلقيا خسارته الثانية على التوالي ورقم 16 هذا الموسم، مقابل الفوز في 4 مباريات والتعادل في 5.

وبات هذا الفوز هو الثالث على التوالي لأرسنال في الدوري، ورقم 15 بشكل عام في ذات المسابقة، مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في 8 مباريات.

وبهذا الفوز استعاد أرسنال توازنه بعد خسارته في مباراته الأخيرة أمام نيوكاسل بهدفين نظيفين في الدور قبل النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة.