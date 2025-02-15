العالم اليوم - قمصان وساعة.. حماس وإسرائيل يتبادلان الرسائل

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن مصلحة السجون الإسرائيلية زودت جميع الأسرى بملابس رياضية كتب عليها رسالة باللغة العربية: "لن ننسى ولا نغفر".

انتشرت عبر وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، صورة تظهر أسرى فلسطينيون وهم يرتدون ملابس تحمل رسالة موجهة من إسرائيل إلى حركة حماس.

وكشف مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وضع السجناء المفرج عنهم للملابس التي ارتدوها لحظة خروجهم على الأرض وإشعال النيران فيها.

ومباشرة بعد إطلاق سراحهم، أقدم الأسرى الفلسطينيون على خلع تلك الملابس وإحراقها.

ساعة رملية من حماس إلى نتنياهو

ومن جانبها، لم تفوت حركة حماس الفرصة لتمرير رسائل مشفرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال عملية تسليم الرهائن الإسرائيليين، السبت.

وقدمت حماس للرهينة المفرج عنه يائير هورن هدية عبارة عن ساعة رملية وصورة لرهينة إسرائيلي آخر لا يزال في غزة يظهر فيها مع والدته.

وقد كتب إلى جانب الساعة الرملية وصورة الرهينة ووالدته باللغات العربية والعبرية والإنجليزية عبارة "الوقت ينفد" (بالنسبة للرهائن الذين لا يزالون في غزة)، وذلك لتسليط الضوء على أهمية الوقت في عملية المفاوضات ضمن صفقة غزة.

وسبق أن استخدمت حماس عبارة "الوقت ينفد"، في إشارة إلى الخطر، الذي يلاحق الرهائن بسبب الحرب في غزة.

والسبت، سلمت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، 3 محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في موقع التسليم في خان يونس بقطاع غزة. كما من المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 369 سجينا وأسيرا فلسطينيا بما في ذلك 36 شخصا يقضون أحكاما بالمؤبد.