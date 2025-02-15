العالم اليوم - مصر.. الكشف عن مفاجأة في قضية "سفاح المعمورة"

انتم الان تتابعون خبر مصر.. الكشف عن مفاجأة في قضية "سفاح المعمورة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 فبراير 2025 04:21 مساءً - قالت وسائل إعلام مصرية، اليوم السبت، أن مفاجأة جديدة تم الكشف عنها في قضية ما باث يعرف بـ"سفاح المعمورة" بعد العثور على جثة سيدة ثالثة في إحدى الشقق.

وأوضح موقع "المصري اليوم" أن "الأجهزة الأمنية في الإسكندرية تمكنت من العثور على جثة سيدة، بإحدى الشقق، أخفاها الرجل الذي يعمل كمحامي والمتهم بقتل وإخفاء جثتين، في منطقة المعمورة".

وبالعثور على هذه الجثة يرتفع عدد ضحايا المتهم في قضايا قتل نساء وإخفاء جثثهن في شقته في الإسكندرية، شمالي مصر، إلى 3 سيدات.

وكشف الموقع أن التحريات وصلت إلى أن "المحامى المتهم كان متعدد العلاقات النسائية، ودائم التنقل بين عدة شقق، لإخفاء هذه العلاقات. فيما تجرى الأجهزة الأمنية عملية حصر لتلك الشقق، وتفتيشها لبيان وجود أي آثار لإرتكاب جرائم أخرى".

وكانت صرخة امرأة قد قادت للعثور على جثتي سيدتين مدفونتين داخل شقة بالطابق الأرضي، يستأجرها المحامي في عقار بمنطقة المعمورة. وأظهرت التحقيقات أن الجثتين تعودان إلى زوجة المحامي بعقد عرفي وموكلته.