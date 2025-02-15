حماس: تحرير الأسرى الفلسطينيين إنجاز وطني

حماس: تحرير الأسرى الفلسطينيين إنجاز وطنياكدت حركة المقاومة الاسلامية حماس أن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين إنجاز وطني هو خطوة جديدة في مسيرة التحرير والعودة نحو القدس كما انها قضية على راس اولوياتنا.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي، اليوم السبت، أن النصر الحقيقي لن يكتمل إلا بكسر قيد جميع الأسرى القابعين في سجون الاحتلال.

وأشارت حماس إلى أن إفراج المقاومة عن ثلاثة أسرى "إسرائيليين" يضع الاحتلال أمام مسؤوليته في الالتزام بالاتفاقات والبروتوكولات الإنسانية، ويدعوه إلى البدء الفوري بمفاوضات المرحلة الثانية دون مماطلة أو تسويف.

كما أكدت الحركة أن وحدة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة كفيلة بإفشال كل مخططات التهجير، تمامًا كما أسقطت مشاريع الاحتلال السابقة.

وفي سياق متصل، أدانت حماس الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، ولا سيما إجبارهم على حمل شعارات عنصرية ومعاملتهم بعنف وقسوة، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الإنسانية.

وفي المقابل، شددت الحركة على أن المقاومة الفلسطينية التزمت بالقيم الأخلاقية في معاملة أسرى الاحتلال، ما يعكس التباين الواضح بين وحشية الاحتلال وإنسانية المقاومة.