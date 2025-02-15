زيلينسكي يعرض مبادلة أراض وروسيا تطلق سراح سجين أميركي

كييف ـ عواصم ـ وكالات: أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده لمبادلة أراضٍ في أي مفاوضات تجري مع روسيا التي أطلقت بدورها سراح سجين أميركي واحد على الأقل، في خطوة وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها بادرة حسن نية باتّجاه إنهاء الحرب.
ورفض زيلينسكي في الماضي التخلي عن أي أراضٍ بعد الحرب التي اندلعت في فبراير 2022.
لكن في مقابلة أجرتها معه «ذي جارديان» ونشرت الثلاثاء، قال إن كييف مستعدة لعقد محادثات جديّة قبيل اجتماع الجمعة أثناء «مؤتمر ميونيخ للأمن» مع نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، المناهض علنًا للدعم الأميركي العسكري لأوكرانيا.
وقال زيلينسكي «سنبادل منطقة بأخرى»، مضيفًا أنه على استعداد لمبادلة أراضٍ في منطقة كورسك الروسية التي سيطرت عليها أوكرانيا في إطار هجوم خاطف العام الماضي.
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