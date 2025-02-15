شهيد فـي قصف برفح والاحتلال يصعد خروقات وقف النار بغزة ويقرن التهديد بالحشود

تواصل العدوان على الضفة

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

استشهد فلسطيني وأصيب آخر أمس جراء قصف من طائرة مسيَّرة للاحتلال الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزَّة، حيث واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لملف وقف إطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزَّة في اليوم 24 لوقف إطلاق النار وارتفعت وتيرة التهديدات الإسرائيلية بالعودة للعدوان مجددًا إذا لم تسلم حماس الأسرى الثلاثة حتى مساء السبت القادم، وتقترن التهديدات بالحشود مع إعطاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته لقوات الاحتلال حول قطاع غزَّة بالاستعداد للعودة للقتال والسيطرة على محور نتساريم مجددًا.

وفي تصعيد لخروقات وقف النار في غزَّة نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية على مدخل شارع السقا في تل السلطان برفح. وأعلن مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية بغزَّة الدكتور منير البرش أن إجمالي أعداد الشهداء الجدد الذين ارتقوا جراء استهداف الاحتلال المباشر، وصل إلى 92 شهيدًا، إلى جانب إصابة 822 منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزَّة في 19 من شهر يناير من العام الجاري.

وأشار البرش إلى ارتقاء شهيدين بسبب مخلفات الاحتلال في قطاع غزَّة، إلى جانب ارتفاع أعداد الشهداء الذين ارتقوا متأثرين بجراحهم إلى 24 شهيدًا، ليصل إجمالي أعداد الشهداء إلى 118 شهيدًا منذ سريان الهدنة.

كما أكد البرش انتشال الطواقم الصحية 641 شهيدًا، منهم نحو 197 شهيدًا لا يزالون مجهولي الهُوية.

وفي الضفة دخل العدوان الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومُخيَّمها، يومه الـ17 على التوالي، ويومه الرابع على مُخيَّم نور شمس، وسط استمرار الحصار ومداهمات المنازل ونزوح قسري للسكان مترافقًا مع حملة اعتقالات واسعة. وقالت مصادر إن قوات الاحتلال دفعت الليلة قبل الماضية بمزيد من التعزيزات العسكرية نحو المدينة ومُخيَّماتها، ونشرت المشاة في مختلف المناطق والحارات، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي مع تحليق لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

إلى ذلك، شهد مُخيَّم نور شمس، موجة جديدة من النزوح الجماعي لعشرات العائلات قسرًا، تحت التهديد والترهيب من الاحتلال، وسط إطلاق الأعيرة النارية وسماع أصوات انفجارات بين الفينة والأخرى. وتقوم قوات الاحتلال بمداهمة المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها واخضاع سكانها للتحقيق الميداني والتنكيل، واعتقال عدد منهم.

كما تواصل جرافات الاحتلال تجريف وتدمير البنية الأساسية والممتلكات في مختلف حارات المُخيَّم بدءًا من جبل النصر والصالحين والمنشية والمسلخ وصولًا إلى الحارات الداخلية، إضافة إلى تجريف شارع نابلس على طول امتداد مداخل المخيم وتدميره بشكل كامل، كما نسفت ثلاثة منازل.