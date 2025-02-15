خطة مصرية لإعادة إعمار غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم

واشنطن ـ عواصم ـ وكالات: أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض على أن تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة مسؤولية جماعية. وأشار إلى أن هناك خطة ستقدمها مصر والدول العربية بشأن غزَّة، لافتًا إلى أنه من المهم إيجاد حل يراعي مصالح الجميع، ويأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعوب، وخاصة الشَّعب الأردني.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن مصر «تعرب عن تطلعها للتعاون مع الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، من أجل التوصل لسلام شامل وعادل في المنطقة، وذلك من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعوب المنطقة».

وأضاف البيان: «وتؤكد مصر في هذا السياق اعتزامها طرح تصور متكامل لإعادة إعمار القطاع، وبصورة تضمن بقاء الشَّعب الفلسطيني على أرضه، وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشَّعب».

وتابعت الخارجية المصرية: «تشدد مصر على أن أي رؤية لحل القضية الفلسطينية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تجنب تعريض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر، بالتوازي مع السعي لاحتواء والتعامل مع مسببات وجذور الصراع من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية»

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن هناك خطة عربية مصرية فلسطينية من أجل إعادة بناء قطاع غزَّة دون التطرق إلى مسألة تهجير سكانه.

ولفَت الصفدي، إلى أن الملك عبد الله الثاني حمل الموقف الأردني الثابت الراسخ بأن حل القضية الفلسطينية يكون من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني وتثبيت وقف إطلاق النار في غزَّة.