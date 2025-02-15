محادثات دفاعية واقتصادية بين تركيا وإندونيسيا

بوجور(إندونيسيا) ـ د.ب.أ: التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الإندونيسي برابو سوبيانتو لإجراء محادثات تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والدفاعية بين الدولتين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية روليانسياه سويميرات قبل الزيارة «هذا الاجتماع هو أعلى منتدى ثنائي منتظم بين الدولتين، حيث سيتم بحث جميع الأمور ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك القضايا والأولويات الاستراتيجية».
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