العالم اليوم - سوريا.. انقطاع الانترنت والاتصالات الخارجية في السويداء

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 فبراير 2025 02:27 مساءً - أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، يوم السبت، بانقطاع خدمة الإنترنت والاتصالات الخارجية عن محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وأرجعت الوكالة الرسمية سبب انقطاع خدمة الإنترنت والخدمات الخارجية عن السويداء، إلى اعتداء على الكابل المغذي للمحافظة في منطقة دير علي. وأوضحت مديرة فرع اتصالات السويداء ميسون الشعراني أن ورشات العمل توجهت إلى المنطقة المذكورة للعمل لمعالجة التعدي، وإعادة الخدمة بأسرع وقت.

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