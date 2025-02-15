العالم اليوم - "ساعة رملية".. هدية من حماس إلى نتنياهو

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 فبراير 2025 02:27 مساءً - في إطار عملية تسليم الرهائن الإسرائيليين التي جرت اليوم السبت، لم تفوت حركة حماس الفرصة لتمرير رسائل مشفرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وقدمت حماس للرهينة المفرج عنه يائير هورن هدية عبارة ساعة رملية وصورة لرهينة إسرائيلي آخر لا يزال في غزة يظهر فيها مع والدته .

وقد كتب إلى جانب الساعة الرملية وصورة الرهينة ووالدته باللغات العربية والعبرية والانجليزية عبارة "الوقت ينفد" (بالنسبة للرهائن الذين لا يزالون في غزة)، وذلك لتسليط الضوء على أهمية الوقت في عملية المفاوضات ضمن صفقة غزة.

وسبق أن استخدمت حماس عبارة "الوقت ينفد"، في إشارة إلى الخطر، الذي يلاحق الرهائن بسبب الحرب في غزة.

والسبت، سلمت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، 3 محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في موقع التسليم في خان يونس بقطاع غزة. كما من المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 369 سجينا وأسيرا فلسطينيا بما في ذلك 36 شخصا يقضون أحكاما بالمؤبد.

وفي وقت سابق من السبت، قال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع أن الحركة لن تسمح بإفشال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف أن لا بدائل أمام إسرائيل للإفراج عن باقي المحتجزين إلا بتنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار، واتهم القانوع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمماطلة ومحاولة التهرب من استحقاقات اتفاق غزة لإنقاذ نفسه.

وقال إن "اتفاق وقف إطلاق النار له ارتدادات تعصف بمستقبل حكومة نتنياهو كما معركة طوفان الأقصى، ومماطلة نتنياهو ومحاولة تهربه من استحقاقات الاتفاق لإنقاذ نفسه وحكومته ولن نسمح بإفشال الاتفاق".