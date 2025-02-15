الجيش الإسرائيلي يعلن تسلم المحتجزين الثلاثة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 12:32 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن قوة تابعة له وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، داخل قطاع غزة، تسلمت المحتجزين الثلاثة الذين أطلقت حماس سراحهم في وقت سابق من اليوم، وسلمتهم إلى الصليب الأحمر الدولي، ضمن الدفعة السادسة للمرحلة الأولى صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، إن وحدة خاصة من الجيش والشاباك، ترافق المحتجزين الثلاثة إلى إسرائيل، حيث يخضعون لفحوص طبية أولية.

وتسلم الصليب الأحمر الدولي المحتجزين الثلاثة، وهم الإسرائيلي الروسي ساشا ألكسندر تروبنوف، وساجي ديكل حن، ويائير هورن.

ومن المقرر أن تفرج إسرائيل عن 369 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم 36 محكومًا عليهم بالسجن المؤبد.