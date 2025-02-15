العالم اليوم - الرئيس اللبناني يندد بالهجوم على قافلة اليونيفيل في بيروت

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 فبراير 2025 10:21 صباحاً - ذكر بيان صدر عن مكتب الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الرئيس ندد، اليوم السبت، بالهجوم على قافلة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في بيروت.

وقال الرئيس اللبناني إن ما حصل على طريق المطار ليل أمس ممارسات مرفوضة ومدانة ومن غير المسموح ان تتكرر.

وأضاف أنه "لا تساهل مع اي جهة تتمادى في الإساءة إلى الاستقرار والسلم الأهلي" في البلاد.

وأشار إلى أن القوى الأمنية ستقوم بواجبها "إذا ما تهدد أمن المواطنين وسلامتهم".

وكان الرئيس عون تابع حتى ساعة متقدمة من صباح اليوم التطورات التي رافقت اقدام شبان على قطع الطرق واشعال النار في اطارات وقيامهم بأعمال شغب، واعطى توجيهاته إلى الجيش والقوى الامنية بوقف هذه الممارسات وفتح كل الطرق وازالة العوائق من الشوارع وملاحقة المخلين بالأمن واعتقالهم وإحالتهم إلى القضاء الذي باشر تحقيقاته الميدانية.

ويأتي البيان بعد إصابة نائب قائد القوة المنتهية ولايته أمس الجمعة بعد تعرض قافلة تقل قوات حفظ سلام إلى مطار بيروت "لهجوم عنيف".