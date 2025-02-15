العالم اليوم - حماس: لن نسمح بإفشال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 فبراير 2025 09:24 صباحاً - أكدت حركة حماس أن استئناف عملية التبادل، اليوم السبت، جاء وفق التزامها مع الوسطاء وحصولها على ضمانات تلزم إسرائيل بالاتفاق.

وقال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع أن الحركة لن تسمح بإفشال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف أن لا بدائل أمام إسرائيل للإفراج عن باقي المحتجزين إلا بتنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار، واتهم القانوع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمماطلة ومحاولة التهرب من استحقاقات اتفاق غزة لإنقاذ نفسه.

وقال إن "اتفاق وقف إطلاق النار له ارتدادات تعصف بمستقبل حكومة نتنياهو كما معركة طوفان الأقصى، ومماطلة نتنياهو ومحاولة تهربه من استحقاقات الاتفاق لإنقاذ نفسه وحكومته ولن نسمح بإفشال الاتفاق".

وأشار إلى حركة حماس تنتظر البدء بتنفيذ إسرائيل للبروتوكول الإنساني بناء على وعد الوسطاء لها وضماناتهم لذلك.

وأوضح أن موقف الحركة وجهود الوسطاء أفضت لإلزام الاحتلال والاتصالات مستمرة لمتابعة ذلك واستعداداً لمفاوضات المرحلة الثانية.