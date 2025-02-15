العالم اليوم - بعد "معركة" إيفرتون وليفربول.. الاتحاد الإنجليزي يوزع التهم

انتم الان تتابعون خبر بعد "معركة" إيفرتون وليفربول.. الاتحاد الإنجليزي يوزع التهم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 فبراير 2025 01:22 صباحاً - وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، اتهامات لفريقي إيفرتون وليفربول، بعد المواجهات التي حدثت بنهاية لقاء الفريقين في الدوري الممتاز، الأربعاء.

واتهم الاتحاد المدير الفني لليفربول أرني سلوت ومساعده سكيب هولشوف، بالإساءة لحكام ديربي "ميرسي سايد".

كما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن كلا الناديين جرى اتهامهما بالفشل في منع لاعبيهم من التصرف بطريقة مهذبة على أرض الملعب، بعد صافرة نهاية اللقاء أو خارجه.

وحدثت مشاجرة بين لاعب ليفربول كورتيس جونز، ولاعب إيفرتون عبد الله دوكوري، أدت إلى طردهما.

كما تجادل سلوت مع حكم المباراة مايكل أوليفير على أرض الملعب بعد صافرة النهاية، ليشهر الأخير له البطاقة الحمراء، كما تعرض هولشوف للطرد كذلك.

وذكر الاتحاد الإنجليزي أن مدرب ليفربول "تصرف بطريقة غير لائقة أو استخدم كلمات مهينة ومسيئة وسلوكا سيئا تجاه حكم المباراة، بعد إطلاق صافرة النهاية".

كما أوضح أن "هولشوف قد يكون قد تصرف بطريقة سيئة واستخدم عبارات مهينة وتعامل بسلوك غير لائق مع حكم المباراة، وكذلك الحال تجاه أحد مساعديه بعد أن تم إشهار البطاقة الحمراء في وجهه".

وسيكون أمام سلوت وهولشوف وكلا الناديين مهلة حتى يوم الأربعاء لتقديم رد على الاتهامات، مما يعني قدرة مدرب ليفربول على التواجد على مقاعد البدلاء لقيادة الفريق أمام ولفرهامبتون، الأحد.