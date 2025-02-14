العالم اليوم - ترامب: على حماس إطلاق كل الرهائن.. وسأتخذ موقفا متشددا السبت

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 11:18 مساءً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنه سيتخذ موقفا متشددا السبت بشأن غزة، حيث يسري وقف إطلاق نار هش بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال ترامب إن على حركة حماس إطلاق سراح "جميع الرهائن"، لكنه لم يفسر قصده بـ"الموقف المتشدد". وكان ترامب قد اقترح في وقت سابق سيطرة الولايات المتحدة على القطاع وتطويره بعد طرد الفلسطينيين منه، في خطة لاقت رفضا عربيا ودوليا.

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