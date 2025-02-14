العالم اليوم - بيروت.. إحراق سيارة تابعة لليونيفيل وشغب على طريق المطار

انتم الان تتابعون خبر بيروت.. إحراق سيارة تابعة لليونيفيل وشغب على طريق المطار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 11:18 مساءً - أضرم متظاهرون النيران في سيارة تابعة لقوات الأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" على طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، ليل الجمعة، حسبما أفادت مراسلة "دوت الخليج".

وأشارت مصادر إلى إصابة فرد من قوات حفظ السلام، بعد إضرام مؤيدين لحزب الله النار في سيارة تابعة لليونيفيل قرب المطار.

ودفع الجيش اللبناني تعزيزات لفض المظاهرات، وضرب طوقا أمنيا حول السيارة المحترقة.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، لقطات اندلاع الحريق في سيارة الأمم المتحدة.

وكان عدد من اللبنانيين قطعوا طريق مطار بيروت الدولي، الخميس، بعد رفض هبوط طائرة إيرانية، تزامنا مع احتجاجات في طهران لنفس السبب.

واتصل قائد الجيش اللبناني بالنيابة حسان عودة بقائد اليونيفيل، وأكد أن "الجيش يرفض أي تعرُّض لليونيفيل، وسيعمل على توقيف المعتدين على عناصرها وسوقهم إلى العدالة".