العالم اليوم - إشعال النار بسيارة للأمم المتحدة على طريق مطار بيروت

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 10:21 مساءً - قالت مصادر إعلامية لبنانية، أن متظاهرين أضرموا النيران في سيارة لقوات "اليونيفيل" على طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، ليلة الجمعة.

وأشارت مصادر لإصابة فرد من قوات حفظ السلام، بعد إضرام مؤيدين لحزب الله النار في سيارة تابعة لليونيفيل قرب مطار بيروت. ودفع الجيش اللبناني بتعزيزات لفض المظاهرات. وأظهرت فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات اندلاع الحريق في سيارة الأمم المتحدة. وكان عدد من اللبنانيين قطعوا طريق مطار بيروت الدولي، الخميس، بعد رفض هبوط طائرة إيرانية، تزامنا مع احتجاجات في طهران لنفس السبب.

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