العالم اليوم - حماس تتوقع بدء مفاوضات المرحلة الثانية مطلع الأسبوع المقبل  

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 09:24 مساءً - أكد قيادي في حماس لفرانس برس، الجمعة، أن الحركة تتوقع بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مطلع الأسبوع القادم، موضحا أن "الوسطاء يواصلون المباحثات في هذا الشأن".

وقال طاهر النونو إن "حماس أكدت أنها ملتزمة بتنفيذ إجراءات صفقة التبادل وكافة بنود الاتفاق" الذي نص على وقف إطلاق النار بعد 15 عشر شهرا من الحرب المدمرة في قطاع غزة.

وأضاف: "تلقينا وعودا من الوسطاء بتكثيف دخول الخيام والكرفانات (البيوت المتنقلة) باعداد كافية وإدخال المعدات الثقيلة إلى القطاع، وفق الاتفاق لإزالة الركام وانتشال الشهداء من تحت الأنقاض".

وقال مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات لفرانس برس إن "الوسطاء أبلغوا حماس انهم يأملون بدء المرحلة الثانية من المفاوضات غير المباشرة الاسبوع القادم".

أعلنت إسرائيل الجمعة أنّها تسلّمت أسماء الرهائن الاسرائيليين الثلاثة الذين أكدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، أنه سيتم الإفراج عنهم، ضمن سادس عملية تبادل مع سجناء فلسطينيين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تطبيقه في 19 يناير.

وبدّدت هذه التصريحات المخاوف التي سادت لأيام من تجدّد الأعمال القتالية في القطاع الفلسطيني وسط تهديدات الطرفين واتهامات متبادلة بانتهاك شروط الهدنة.