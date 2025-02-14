بريطانيا توسع عقوباتها ضد روسيا

بريطانيا توسع عقوباتها ضد روسياأعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة فرض عقوبات جديدة على شخصيات بارزة ذات صلات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقًا لوثائق رسمية نشرت على موقع الحكومة البريطانية، فإن العقوبات التي فُرضت تستهدف شخصيات رفيعة المستوى في الحكومة الروسية، من بينهم نائب وزير الدفاع بافيل فرادكوف، وفلاديمير سيلين الذي يرأس أحد أفرع وزارة الدفاع الروسية، وأرتيوم تشايكا وهو صاحب شركة استخراجية تدعم الأعمال المملوكة للدولة الروسية.

وتشمل العقوبات حظر دخول الأفراد المعنيين إلى المملكة المتحدة والتعامل معهم وتجميد أي أصول مالية يتم اكتشافها لهم في البلاد.

من جهتها أكدت روسيا دفاعها عن مصالحها ومصالح مواطنيها وشركاتها، وشددت أن العقوبات تنعكس على فارضيها بالدرجة الأولى.