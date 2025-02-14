العالم اليوم - الإمارات تعلن تقديم 200 مليون دولار مساعدات إغاثية للسودان

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 08:18 مساءً - عُقد المؤتمر الإنساني لدعم الشعب السوداني في أديس بابا بتنظيم من دولة الإمارات وشركائها الإفريقيين.

ويأتي المؤتمر في سياق تأمين دخول المساعدات الإنسانية من دون شروط وتأمين ممرات آمنة للمنظمات الاغاثية في ممارسة عملها الاغاثي.

وأعلنت الإمارات خلال المؤتمر عن تمويل إضافي بقيمة 200 مليون دولار لدعم الجهود الإنسانية في السودان.

وأكد المشاركون في المؤتمر على أهمية تأمين الممرات الإنسانية وتسهيل عمل المنظمات الإغاثية في الداخل السوداني مع إيقاف آلة الحرب خلال شهر رمضان.

ولفت المؤتمر إلى أن الأزمة الإنسانية في السودان تعد من أسوأ الأزمات التي مرت على القارة الإفريقية منذ عقود طويلة.