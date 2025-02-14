العالم اليوم - زيلنسكي: هذا مفتاح ترامب وشرط جلوسي مع بوتين

انتم الان تتابعون خبر زيلنسكي: هذا مفتاح ترامب وشرط جلوسي مع بوتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 08:18 مساءً - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر ميونيخ للأمن، الجمعة، إن الولايات المتحدة، بما في ذلك إدارة بايدن، لم ترَ أوكرانيا أبدا كعضو في حلف شمال الأطلسي.

وأضاف زيلنسكي أن ترامب أعطاه رقم هاتفه، وعبر عن اعتقاده بأن الرئيس الأميركي هو مفتاح إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وأبدى الرئيس الأوكراني استعدادا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين وجها لوجه بمجرد أن تتفق كييف وحلفاؤها على خطة بشأن كيفية إنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي بالإنكليزية: "سألتقي الروس، رجل روسي واحد فقط، هو بوتين، فقط بعد أن نتوصل إلى خطة مشتركة مع ترامب وأوروبا"، مضيفا "سنجلس مع بوتين ونوقف الحرب، أنا مستعد للقاء في هذه الحالة فقط".

ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي بنائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الجمعة، ويأمل العديد من المراقبين، لا سيما في أوروبا، أن يلقي فانس على الأقل بعض الضوء على أفكار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تسوية للحرب عبر المفاوضات بعد مكالمته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع.