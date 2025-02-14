العالم اليوم - بعبارة واحدة.. وكيل أعمال صلاح يعلق على صورة مدرب ليفربول

انتم الان تتابعون خبر بعبارة واحدة.. وكيل أعمال صلاح يعلق على صورة مدرب ليفربول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 06:24 مساءً - علق وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، على مدرب ليفربول آرني سلوت، بجملة واحدة، على منصة إكس، مساء الجمعة.

ونشرت صفحة لجماهير نادي ليفربول صورة المدرب سلوت، وترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت "نحن المتصدرين بفارق 7 نقاط".

وأعاد وكيل أعمال صلاح، الكولومبي رامي عباس، نشر صورة سلوت، وكتب معلقا "هو ممتاز في عمله".

واعتبر المتابعين تعليق عباس، إشارة على العلاقة الممتازة التي تربط محمد صلاح بمدرب ليفربول الهولندي.

وفسرها البعض الآخر، على إنها إشارة على أن علاقة صلاح وسلوت، أكثر متانة وتوافقا، من علاقة النجم المصري بمدرب ليفربول السابق يورغن كلوب.

يذكر أن صلاح يقدم موسما استثنائيا تحت قيادة سلوت، حيث يعتمد عليه المدرب الهولندي بشكل رئيسي في ليفربول.

ويقدم ليفربول مع سلوت موسما ممتازا، حيث يتصدر البريميرليغ بفارق 7 نقاط عن ملاحقه أرسنال، كما تصدر ترتيب الدور الأول من بطولة دوري أبطال أوروبا.