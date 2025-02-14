العالم اليوم - على أحد جدران البيت الأبيض.. ما قصة صورة "ترامب المعتقل"؟

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 06:24 مساءً - يعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب بممر المكتب البيضاوي في البيت الأبيض الصورة التي التقطت له أثناء اعتقاله في سجن ولاية جورجيا.

وقالت مجلة "نيوزوييك" إن الصورة لوحظت خلال لقاء ترامب مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في البيت الأبيض الخميس. وبحسب الصحيفة فإن تأطير ترامب للصورة في قلب البيت الأبيض هي خطوة لم تفلت من انتباه الناس. وتم التقاط الصورة عام 2023 عند إدانة ترامب بتهمة تزوير السجلات التجارية بشأن دفعة مالية تم دفعها لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز في حملته الانتخابية عام 2016. وقضى ترامب حينها حوالي نصف ساعة تحت الاعتقال قبل أن يُطلق سراحه بكفالة مسبقة قدرها 200 ألف دولار. وظهرت الصورة خلال اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء الهندي خلف رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز.

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