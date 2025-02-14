العالم اليوم - الرياض ترحب بعقد قمة ترامب بوتين في السعودية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 04:21 مساءً - أشادت المملكة العربية السعودية بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل يومين، وما تم الإعلان عنه من إمكانية عقد قمة تجمعهما في السعودية.

وفي بيان رسمي عن وزارة الخارجية، الجمعة، أعربت السعودية عن ترحيبها بعقد القمة في السعودية.

كما أكدت استمرارها في بذل الجهود لتحقيق السلام الدائم بين روسيا وأوكرانيا.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، قد أبدى استعداد المملكة لبذل المساعي للوصول لحل سياسي للأزمة، وذلك خلال اتصاله في مارس 2022، بكل من بوتين وفلودومير زيلينسكي رئيس أوكرانيا.

وقد واصلت السعودية خلال الثلاث سنوات الماضية هذه الجهود بما في ذلك استضافة السعودية للعديد من الاجتماعات بهذا الخصوص.