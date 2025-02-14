العالم اليوم - عراب "الفوارس".. وفاة الكاتب السوري هاني السعدي

انتم الان تتابعون خبر عراب "الفوارس".. وفاة الكاتب السوري هاني السعدي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 03:24 مساءً - توفي الكاتب والممثل الفلسطيني السوري هاني السعدي، الجمعة، عن عمر يناهز 81 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

قدم السعدي العديد من الأعمال المميزة في مجالي الكتابة والتمثيل، وكتب العديد من السيناريوهات لأعمال هامة.

ظهر السعدي ممثلا لأول مرة في فيلم "بوابة الغزلان" الذي عرض عام 1969، مع سميرة توفيق وناجي جبر وياسين بقوش.

وشارك بين عام 1969و2002 في عدة أعمال درامية والأفلام من بينها: أسعد الوراق، الحدود، تجارب عائلية، آخر الفرسان، أبو البنات، حارة نسيها الزمن وغيرها.

توقف عن التمثيل عام 2002 وتفرغ للكتابة.

كتب للإذاعة الكثير الأعمال المتنوعة أما للتلفزيون فكتب حارة نسيها الزمن - دائرة النار - قانون الغاب- غضب الصحراء - الكواسر - آخر الفرسان - وداعاً زمن الصمت - البركان - أبو البنات - العنيد - خلف الجدران - المواجهة - البارعون - الجوارح - البواسل - الموت القادم إلى الشرق - الفوارس - أبناء القهر - حاجز الصمت - الخط الأحمر.

كما كتب سيناريو مسلسل "أبناء القهر" الذي نال جائزة أفضل مسلسل عربي في المؤتمر الطبي في باريس وحاز على شكر من وزارة الصحة ومركز مكافحة الإيدز.