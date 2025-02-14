العالم اليوم - أردوغان: لن نسمح بوجود "تنظيمات إرهابية" شمالي سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 02:22 مساءً - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لن تسمح بوجود "تنظيمات إرهابية" في شمال سوريا ولن تتردد في اتخاذ إجراءات حيال ذلك.

وجاء في نص تصريحاته للصحفيين خلال رحلة عودته من ماليزيا وإندونيسيا وباكستان أنه قال إن "الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع تبدو عازمة على محاربة تلك التنظيمات الإرهابية".

وأضاف أردوغان أنه ناقش الخطوات التي يجب اتخاذها ضد تلك التنظيمات خلال اجتماعه مع الشرع في أنقرة في وقت سابق من الشهر.

أثار اللقاء الأخير بين أردوغان ورئيس المرحلة الانتقالية السورية أحمد الشرع مزيدا من الغموض حول مصير قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وسط تهديدات تركية بضرورة نزع سلاحها.

وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير تشير إلى عزم الولايات المتحدة الانسحاب العسكري من سوريا، مما يضع مستقبل القوات الكردية في منطقة رمادية.