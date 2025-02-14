40 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

40 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في الأقصىأدى آلاف الفلسطينيين اليوم، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في ظل إجراءات عسكرية مشددة فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 40 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، في حين عرقلت قوات الاحتلال وصول عدد كبير من المصلين إلى المسجد لأداء الصلاة عبر بابي العامود والأسباط، وأوقفت عددا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد.

واضطر عدد كبير من المصلين إلى الصلاة في محيط المسجد الأقصى بعد أن منعهم الاحتلال من الدخول إلى باحات المسجد، حيث تواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة.

ومنذ دخول "وقف إطلاق النار" في قطاع غزة حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، شدد الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاته العسكرية في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، عبر نصب الحواجز والبوابات الحديدية عند مداخل القرى والمدن الفلسطينية.