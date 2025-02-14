40 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في الأقصى
أدى آلاف الفلسطينيين اليوم، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في ظل إجراءات عسكرية مشددة فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.
وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 40 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، في حين عرقلت قوات الاحتلال وصول عدد كبير من المصلين إلى المسجد لأداء الصلاة عبر بابي العامود والأسباط، وأوقفت عددا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد.
واضطر عدد كبير من المصلين إلى الصلاة في محيط المسجد الأقصى بعد أن منعهم الاحتلال من الدخول إلى باحات المسجد، حيث تواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة.
ومنذ دخول "وقف إطلاق النار" في قطاع غزة حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، شدد الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاته العسكرية في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، عبر نصب الحواجز والبوابات الحديدية عند مداخل القرى والمدن الفلسطينية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 40 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في الأقصى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.