الأونروا تحذر من معاناة النازحين في غزة

الأونروا تحذر من معاناة النازحين في غزةأكدت وكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الجمعة، استمرار معاناة العائلات النازحة إلى قطاع غزة مع عودتهم إلى منازلهم المدمرة، على الرغم من تواصل الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى القطاع.

وأوضحت "الأونروا" في منشور لها عبر منصة "إكس"، أن الظروف الشتوية القاسية، والأمطار الغزيرة، والاكتظاظ في الملاجئ، تترك الكثيرين عرضة للخطر ودون حماية كافية، ودعت إلى ضرورة، السماح بتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الهائلة.

ودعت الوكالة الأممية إلى ضرورة، السماح بتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لتلبية الاحتياجات الهائلة، مع تزايد مع عودة النازحين إلى منازلهم المدمرة في القطاع.

ولفتت الأونروا في وقت سابق، إلى أنه منذ بدء وقف إطلاق النار في التاسع عشر من الشهر الماضي، فإنها وزعت مساعدات غذائية إلى أكثر من 1.5 مليون مواطن في قطاع غزة.

وتابعت، أنها تدير 120 ملجأ في جميع أنحاء القطاع، وتستضيف حوالي 120 ألف نازح، فيما افتتحت منذ وقف إطلاق النار 37 ملجأ طوارئ، بما في ذلك 7 في مدينة غزة و30 في شمال غزة.

وكانت الأونروا، قد حذرت من أن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية بقطاع غزة تعرض مئات آلاف الفلسطينيين لخطر البرد، بعد أن دمر الاحتلال الإسرائيلي منازلهم خلال الإبادة التي استمرت أكثر من 15 شهرا، وأضافت، أن العديد من العائلات الفلسطينية لا تزال تعيش في ملاجئ مؤقتة بسبب الدمار الواسع النطاق بالقطاع.

إلى ذلك، كشفت الأونروا، عن استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مركزا صحيا تابعا لها بمخيم العروب شمال الخليل، كمركز للتحقيق الميداني مع الفلسطينيين واحتجازهم، وأوضحت في بيان لها، أن ما قامت به قوات الاحتلال يعد تطورا جديدا في تجاهل صارخ لحرمة مرافق الأمم المتحدة.