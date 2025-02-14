العالم اليوم - سلوت "نادم".. تحدث لأول مرة عن حالة الطرد في الديربي

انتم الان تتابعون خبر سلوت "نادم".. تحدث لأول مرة عن حالة الطرد في الديربي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 01:25 مساءً - أبدى آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، ندمه على سلوكه الذي تسبب في حصوله على البطاقة الحمراء في أعقاب المشاجرات التي وقعت بعد (ديربي ميرسيسايد)، ليلة الأربعاء.

وبدا أن سلوت صافح مايكل أوليفر، الذي أدار مباراة ليفربول وغريمه إيفرتون ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعنف وتفوه ببعض الكلمات للحكم وسط الفوضى التي أعقبت اللقاء، الذي انتهى بالتعادل 2-2.

وفرط ليفربول في تقدمه على إيفرتون، بعدما استقبل هدفا مثيرا للجدل في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وكان سلوت ضمن 4 تلقوا بطاقات حمراء بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة، إلى جانب مساعده سيبكي هولشوف، وكورتيس جونز لاعب ليفربول، وعبد الله دوكوري لاعب إيفرتون، على خلفية الاشتباكات التي اندلعت بين عناصر الفريقين.

لم يتم السماح لسلوت بالتحدث لوسائل الإعلام بعد المباراة، وفقا لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يتعلق بالمدربين الذين يتلقون البطاقات الحمراء، لذلك فقط تطرق لتلك الأحداث لأول مرة الجمعة، حيث قال: "وقعت أشياء كثيرة في الوقت الضائع جعلتني في حالة عصبية للغاية".

وأوضح المدرب الهولندي: "تغلبت العصبية عليّ وإذا نظرت إلى الوراء، فإنني أرغب في أن أكرر الأمر ولكن بشكل مختلف. مل أن أفعله بصورة مختلفة في المرة القادمة".

وشدد سلوت: "كان يتعين علي أن اتصرف بشكل مختلف بعد المباراة، لكنها رياضة عصبية وفي بعض الأحيان يتخذ الأفراد، بدافع من العصبية، قرارات خاطئة وهو ما قمت به".