العالم اليوم - سوريا تتسلم من روسيا مبلغا غير معلن بالليرة

انتم الان تتابعون خبر سوريا تتسلم من روسيا مبلغا غير معلن بالليرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 01:25 مساءً - نقلت وكالة الأنباء السورية عن المكتب الإعلامي لمصرف سوريا المركزي الجمعة تأكيده "وصول مبالغ مالية من فئة الليرة السورية قادمة من روسيا إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي".

ولم يذكر التقرير المبلغ بالتحديد، غير أنه ذكر أن الأرقام المتداولة حول حجم وكميات هذه الأموال غير دقيقة على الإطلاق.

وجرت العادة في عهد رئاسة بشار الأسد طبع الأوراق النقدية السورية في روسيا.