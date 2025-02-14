العالم اليوم - دبي توقع اتفاقية لإطلاق مشروع دبي لوب مع شركة تابعة لـ ماسك"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 11:23 صباحاً - قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان إن ولي عهد الإمارة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم شهد الجمعة توقيع اتفاقية لإطلاق مشروع دبي لوب مع شركة بورينغ للبنية التحتية التابعة لإيلون ماسك.

وجاء في البيان أن المشروع بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة بورينغ تبلغ طاقته الاستيعابية ما يزيد عن 160 ألف راكب في الساعة ويتجاوز طول مساره 100 كيلومتر.

وستصل سرعة المشروع لنحو 160 كيلو متر في الساعة. ومشروع دبي لوب عبارة عن شبكة نقل عالية السرعة.

ونقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قوله: "دبي بقيادة محمد بن راشد تيعد صياغة مستقبل التنقل من خلال مشاريع نوعية رائدة فوق الأرض وتحت سطحها من أجل تقديم نموذج رائد لمدن المستقبل ولمنظومة نقل حضري متقدمة ومستدامة من أجل ريادتنا العالمية".