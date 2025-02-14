العالم اليوم - روبيو يتحدث عن اتفاق "كنوز أوكرانيا".. والسلام مع روسيا

انتم الان تتابعون خبر روبيو يتحدث عن اتفاق "كنوز أوكرانيا".. والسلام مع روسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 06:24 صباحاً - أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، أنّه يتوقّع التوصّل إلى اتفاق مع أوكرانيا بشأن ثرواتها المعدنية يعوّض الولايات المتّحدة جزئيا عن الأموال التي دفعتها لتزويد كييف بأسلحة تمكّنها من التصدّي للغزو الروسي.

وقال روبيو في مقابلة إذاعية إنّ "بعضا من هذه الأموال سيعود لسداد مليارات الدولارات التي أنفقت هناك من أموال دافعي الضرائب الأميركيين".

وغداة إجراء الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا وإعلان الإدارة الأميركية أنّ كييف ستضطر على الأرجح للتنازل عن أراض في أيّ اتفاق سلام مع موسكو، شدّد روبيو على أنّ للولايات المتّحدة "مصلحة في استقلال أوكرانيا على المدى الطويل".

وأضاف: "يجب أن يكون هذا الأمر راسخا في مصلحة اقتصادية مستمرة".

وتابع: "نأمل أن تكون لدينا هنا قريبا بعض الأخبار بهذا الشأن القدرة على الشراكة مع أوكرانيا - مشروع مشترك، أو شيء من هذا القبيل - من أجل حقوقها التعدينية وكل الموارد الطبيعية التي تمتلكها".

وأوضح أنّ عائدات شراكة كهذه ستسدّد في جزء منها المساعدات الضخمة التي قدّمتها واشنطن لكييف، بينما سيعاد استثمار جزء آخر لإعادة إعمار أوكرانيا.

وقال روبيو إنّ "جزءا من هذه الأموال سيعود لسداد تريليونات الدولارات التي أنفقت هناك من أموال دافعي الضرائب الأميركيين".

وأضاف أنّ "جزءا آخر سيعاد استثماره في أوكرانيا لإعادة إعمار كل الدمار الذي حدث هناك".