العالم اليوم - الكرملين يريد ترتيب اجتماع ترامب وبوتين المرتقب "بسرعة"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 03:24 مساءً - قال الكرملين، الخميس، إنه يرغب في أن ينظم لقاء مباشر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب "سريعا"، غداة اتصال هاتفي مطول بين الزعيمين جرى الأربعاء.

وقال ترامب إنه اتفق وبوتين خلال الاتصال على بدء المفاوضات "فورا" بشأن نزاع أوكرانيا، في أول اتصال رئاسي مباشر بين واشنطن وموسكو منذ 3 سنوات.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحفيين: "ثمة حاجة بالتأكيد لأن يعقد الاجتماع سريعا. ثمة أمور كثيرة على الرئيسين البحث فيها".

وأفاد ترامب الأربعاء بأنه يتوقع لقاء بوتين في السعودية.

وتسعى روسيا أيضا للبحث في أمن أوروبا في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد بيسكوف، في إشارة إلى مخاوف بوتين حيال توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقبل إطلاقها عمليتها العسكرية في أوكرانيا عام 2022، طالبت موسكو بعودة حدود الحلف العسكري إلى تلك التي كانت قائمة عام 1997، والتي تستثني جميع دول البلطيق وبولندا.

وقال بيسكوف: "بالتأكيد، يتعين مناقشة جميع المسائل المرتبطة بالأمن في القارة الأوروبية، خصوصا تلك الجوانب التي تثير قلق بلادنا، روسيا الاتحادية، بشكل شامل. ونتوقع بأن يتم ذلك".