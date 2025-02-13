العالم اليوم - خلال أسبوع.. إسرائيل تعتقل 90 شخصا في الضفة الغربية

انتم الان تتابعون خبر خلال أسبوع.. إسرائيل تعتقل 90 شخصا في الضفة الغربية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 03:24 مساءً - قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إنه اعتقل 90 شخصا في الضفة الغربية خلال هذا الأسبوع وصادر 50 مركبة "غير قانونية" وأسلحة.

وأوضح في بيان: "خلال الأسبوع، عملت قوات الأمن في مختلف أنحاء الضفة الغربية لإحباط أنشطة إرهابية.

وألقت القوات القبض على أكثر من 90 إرهابيا، وفككت عشرات العبوات الناسفة، واستجوبت مئات الأفراد المشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية، وصادرت 12 سلاحًا ونحو 50 مركبة غير قانونية".

وتشهد الضفة الغربية تصعيدًا غير مسبوق من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث شنت قواته هجمات واسعة النطاق على مدينة جنين، مستهدفة أحياء سكنية بالكامل في سابقة خطيرة تهدد الاستقرار في المنطقة.

يأتي هذا التصعيد بالتزامن مع تحركات سياسية تقودها إسرائيل على الساحة الدولية، وسط مطالبات بضرورة عودة التصعيد في غزة، فيما ترتبط هذه العمليات بالأجندة السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.