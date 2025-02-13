العالم اليوم - قلة النوم.. ضريبة ثقيلة على صحتك قد تهدد حياتك

انتم الان تتابعون خبر قلة النوم.. ضريبة ثقيلة على صحتك قد تهدد حياتك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 02:18 مساءً - تخيل أنك تعمل بجهاز بطاريته تضعف تدريجياً، أو تقود سيارة ثم فجأة تتوقف عن الحركة. هذا تمامًا ما يحدث لجسمك عند حرمانه من النوم الجيد، فقلة النوم ليست مجرد شعور بالإرهاق، بل هي قنبلة موقوتة تهدد صحتك، مزاجك، وإنتاجيتك اليومية.

النوم.. مفتاح لصحة جيدة

النوم ليس رفاهية، بل هو ضرورة بيولوجية للحفاظ على توازن الجسم والعقل. وكما يقول الخبير في صحة النوم، مطاع غسان القج، فإن "ثلث حياة الإنسان يقضيها في النوم، وإذا أصلح هذا الثلث، أصلح الثلثين المتبقيين".

فالنوم الجيد لا يحسن فقط من الأداء الذهني والجسدي، بل يؤثر مباشرة على الصحة النفسية، إذ يقلل من التوتر والاكتئاب، ويحسن المزاج العام.

ما هي العواقب الصحية لقلة النوم؟

حرمان الجسم من النوم الكافي يؤدي إلى آثار سلبية خطيرة قد تتجاوز مجرد الشعور بالإرهاق.

يؤكد القج خلال حديثه لـ"دوت الخليج"، أن قلة النوم تسبب اضطرابات في الجهاز العصبي، ضعف التركيز، وزيادة احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكري.

كما أن من ينامون أقل من ست ساعات يوميًا معرضون أكثر للإصابة بالسمنة، وذلك بسبب تأثير قلة النوم على هرمونات الجوع والشبع.

ليس ذلك فحسب، بل إن اضطراب النوم ينعكس على المظهر الخارجي أيضًا. فكما يقول الدكتور القج: "قلة النوم لا تجعلك فقط تشعر بالتعب، بل تؤثر على ملامح وجهك، وتجعلك تبدو أكبر سنًا وأكثر إرهاقًا".

كم عدد ساعات النوم الكافية؟

وفقًا للدكتور القج، يحتاج الإنسان الطبيعي إلى ما بين 7 إلى 9 ساعات من النوم يوميًا. إلا أن هناك اعتقادًا خاطئًا لدى البعض بأنهم قادرون على الاكتفاء بأربع أو 5 ساعات فقط. هذا السلوك قد يبدو غير مؤثر في البداية، لكنه على المدى الطويل يسبب تدهورًا في الصحة البدنية والعقلية.

لماذا يصعب علينا النوم؟

الكثير من الأشخاص يعانون من صعوبة في النوم رغم شعورهم بالتعب. يعود ذلك إلى عدة أسباب، من أبرزها:

التعرض للضوء الأزرق قبل النوم: حيث تؤثر الأجهزة الذكية على إفراز هرمون الميلاتونين، المسؤول عن تنظيم النوم.

القلق والتوتر: إذ يشكل التفكير المفرط قبل النوم أحد الأسباب الرئيسية للأرق.

بيئة النوم غير المريحة: فدرجة حرارة الغرفة، وجود الضوضاء، ونوعية الفراش تؤثر بشكل مباشر على جودة النوم.

كيف نحصل على نوم صحي؟

لتحسين جودة النوم، يوصي القج باتباع النصائح التالية:

الحفاظ على جدول نوم منتظم: النوم والاستيقاظ في نفس الوقت يوميًا يساعد في تنظيم الساعة البيولوجية.

تهيئة بيئة النوم: يفضل أن تكون درجة حرارة الغرفة بين 18-22 درجة مئوية، مع تهوية مناسبة واستخدام ألوان هادئة في الغرفة.

الابتعاد عن الأجهزة الذكية: تجنب استخدام الهاتف أو مشاهدة التلفاز قبل النوم بساعة على الأقل.

ممارسة عادات استرخاء: مثل قراءة كتاب، أو شرب مشروبات دافئة مثل اليانسون والبابونج، التي تحتوي على مواد تساعد على النوم.

تجنب المنبهات قبل النوم: كالقهوة والشاي، حيث تؤثر مادة الكافيين على القدرة على الاسترخاء والدخول في النوم العميق.

النوم والصحة النفسية

يؤكد القج أن النوم الجيد هو أحد المفاتيح الرئيسية للصحة النفسية، حيث أن "قاسم النجاح والسعادة بين الأشخاص المبدعين والرياضيين ورجال الأعمال هو النوم الصحي".

فالأرق المزمن مرتبط بالاكتئاب، القلق، واضطرابات المزاج، مما يجعل النوم عاملاً أساسيًا لتحقيق التوازن العاطفي والنفسي.

من ينام جيدًا يعيش حياة أفضل

النوم الجيد يساعد على تحسين الذاكرة، تقوية جهاز المناعة، وزيادة القدرة على اتخاذ قرارات سليمة. لذلك، لا تدع قلة النوم تسرق صحتك وسعادتك، وابدأ من اليوم في تحسين جودة نومك للحصول على حياة أفضل وأكثر توازنًا.