العالم اليوم - روسيا تعلن إسقاط 83 مسيرة أوكرانية خلال الليل

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 10:20 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة التابعة لها، اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية، 83 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي عدد من المقاطعات الروسية.

وذكر البيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 83 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. وأضاف البيان أنه تم إسقاط 37 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و12 أخرى فوق كل من مقاطعتي كورسك وليبيتسك، و9 فوق مقاطعة تفير، و3 فوق كل من مقاطعات بيلغورود وكالوجا وسمولينسك وفورونيغ، بالإضافة إلى طائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة روستوف".

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