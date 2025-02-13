10 جرحى بانفجار قنبلة في مدينة جرونوبل الفرنسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 فبراير 2025 08:29 صباحاً - أُصيب 10 أشخاص بجروح، اثنان منهم حالتهما خطرة، بانفجار قنبلة يدوية في حانة بمدينة جرونوبل، في هجوم استبعدت السلطات في الوقت الراهن أن يكون دافعه إرهابيًا.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، أكد المدّعي العام فرانسوا توريه دي كوسي، خلال تفقّده موقع الانفجار، أنّ شخصًا دخل وألقى قنبلة يدوية، ثم لاذ بالفرار.

وأضاف للصحفيين: "في هذه المرحلة ليست هناك أي فرضية مرجَّحَة، لكن يمكننا استبعاد الهجوم الإرهابي المحض، لأنّه لا يوجد ما يسمح لنا بالاعتقاد بأنه مرتبط بالإرهاب".

وأوضح أنّ الهجوم قد يكون مرتبطًا بتصفية حسابات، بطريقة أو بأخرى.

ولفت المدّعي العام إلى أنَّ المهاجم كان أيضًا على ما يبدو مُسلَّحًا ببندقية كلاشنيكوف، لكنّ هذا الأمر لم يتأكّد بعد، وليس مؤكدًا أنّ هذا السلاح تم استخدامه، ومن الواضح أنّ الأضرار نجمت عن انفجار القنبلة اليدوية.