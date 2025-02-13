وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة تشمل ألمانيا والشرق الأوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 فبراير 2025 08:29 صباحاً - ينطلق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، في جولة دبلوماسية خارجية تشمل ألمانيا وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث يعتزم بحث قضايا التعاون الإقليمي والأمن الدولي مع قادة تلك الدول.

ويبدأ "روبيو" جولته من مدينة ميونيخ الألمانية، حيث يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن، الذي يجمع كبار المسؤولين الدوليين لمناقشة التحديات الأمنية العالمية، كما سيحضر اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع؛ لمناقشة أولويات الولايات المتحدة في القضايا الدولية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيانٍ على موقعها الرسمي أبرزته وكالة رويترز، أنه من المقرر أن يواصل روبيو زيارته إلى الشرق الأوسط خلال الفترة من 15 إلى 18 فبراير الجاري، حيث يلتقي مسؤولين في إسرائيل والسعودية والإمارات.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى بحث سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إلى جانب الجهود الأمريكية لتأمين إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، ودفع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وأنشطة إيران في المنطقة.