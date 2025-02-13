العالم اليوم - إيلون ماسك: الذكاء البشري سيتضاءل أمام الاصطناعي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 08:22 صباحاً - أكد رئيس وزارة كفاءة الحكومة الأميركية إيلون ماسك، الخميس، خلال كلمة له في القمة العالمية للحكومات أنه يعتقد أن الذكاء البشري سيتضاءل أمام الذكاء الاصطناعي.

وعن الولايات المتحدة، قال ماسك: "نريد استعادة حكم الشعب وهذا يعني تقليص حجم الحكومة الفيدرالية الأميركية". وأضاف: "يجب على الولايات المتحدة أن تهتم بشؤونها الخاصة". وتابع: "علينا إلغاء الكثير من الوكالات الفيدرالية. يمكن خفض إنفاق الحكومة الأميركية بحوالي 1 تريليون دولار أو أكثر".

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