العالم اليوم - بيان أوروبي يشدد على دعم أوكرانيا وتقديم ضمانات أمنية لكييف

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 02:22 صباحاً - شدد بيان أوروبي مشترك على الاستعداد لتعزيز الدعم لأوكرانيا والالتزام باستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وقال البيان: "نتقاسم هدف دعم كييف حتى التوصل لسلام عادل وشامل يضمن مصالح أوكرانيا ومصالحنا".

وأضاف: "يجب أن تكون أوكرانيا وأوروبا جزءا من أي مفاوضات وينبغي تزويد كييف بضمانات أمنية قوية".

وجاء البيان الأوروبي بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيعقد اجتماعه الأول مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في السعودية، في إطار مساعيه لوضع حد للنزاع الروسي الأوكراني.

وصرّح ترامب للصحافيين في البيت الابيض "سنلتقي في السعودية"، وذلك بعد بضع ساعات من مكالمة هاتفية مع بوتين اتفقا خلالها على إطلاق مفاوضات سلام حول أوكرانيا.

ووصف ترامب مكالمته مع بوتين بأنها محادثة جيدة وقال إنها استمرت أكثر من ساعة.

وأشار إلى أنه "واثق من أن بوتين يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا فورا"، ومشددا على أن الرئيس الروسي "لم يكن يرغب في السلام خلال ولاية بايدن".

وأوضح أنه لا يعتقد أن من العملي أن تنال أوكرانيا عضوية حلف شمال الأطلسي.

وتابع الرئيس الأميركي قائلا: "من غير المرجح أن تستعيد أوكرانيا كل أراضيها".

وتوقع "وقفا لإطلاق النار" في أوكرانيا "في مستقبل غير بعيد".

واختتم ترامب تصريحاته قائلا: "لم أتعهد بالذهاب إلى أوكرانيا" و"يتوجب على أوكرانيا اللجوء إلى السلام".