العالم اليوم - في الوقت القاتل.. إيفرتون يفرض التعادل على ليفربول

انتم الان تتابعون خبر في الوقت القاتل.. إيفرتون يفرض التعادل على ليفربول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 01:21 صباحاً - أهدر ليفربول نقطتين ثمينتين كانتا في متناوله في صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وفرّط ليفربول في تقدمه 2 - 1، ليسقط في فخ التعادل الإيجابي مع جاره اللدود إيفرتون، يوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ15 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبادر إيفرتون بالتسجيل عن طريق بيتو في الدقيقة 11، لكن سرعان ما أحرز الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 16 من متابعة لتمريرة عرضية من محمد صلاح.

وفي الشوط الثاني، أحرز صلاح الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 73، ليواصل هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء، أحرز جيمس تاركوفيسكي هدف التعادل القاتل لإيفرتون في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

ورغم التعادل، بقي ليفربول في صدارة الترتيب، بعدما أصبح في جعبته 57 نقطة، متفوقا بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه أرسنال.

وفي المقابل، رفع إيفرتون رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق 10 نقاط أمام مراكز الهبوط.

وشهدت المباراة اشتباكات بين أفراد الفريقين عقب إطلاق صافرة النهاية، أسفرت عن طرد عبدالله دوكوري، لاعب إيفرتون، والهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول، وكذلك كورتيس جونز، لاعب الفريق الأحمر.

وكانت هذه هي المباراة رقم 120 والأخيرة التي يقام فيها ديربي ميرسيسايد بين الناديين العريقين على ملعب (جوديسون بارك)، الذي ظل معقلا لإيفرتون منذ أن تأسس عام 1892.

ومن المقرر أن يتم هدم الملعب عقب نهاية الموسم الحالي، حيث يستعد إيفرتون للانتقال لملعب آخر بسعة 52888 متفرجا على الواجهة البحرية لمدينة ليفربول.