البيت الأبيض: إدارة ترامب ملتزمة بإنهاء الحرب بين موسكو وكييف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 فبراير 2025 09:36 مساءً - أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أنّ إدارة ترامب ملتزمة بإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكرت، أنّ الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس ترامب ستحمي الأمن القومي الأمريكي، مشيرةً، إلى أنّ اتصال ترامب مع بوتين وزيلينسكي كانا جيدين للغاية.

وأوضحت، أنّ ترامب يسعى لفرض رسوم بنسبة 25% على واردات الفولاذ، مشيرةً، إلى أنّ حرية التعبير في أمريكا أحد الأمور الهامة على جدول أعمال ترامب.