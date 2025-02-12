العالم اليوم - فيديو حافظ الأسد يكشف موقعه.. على مقربة من الكرملين

انتم الان تتابعون خبر فيديو حافظ الأسد يكشف موقعه.. على مقربة من الكرملين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 09:29 مساءً - بعد ظهوره في فيديو وهو يتمشى في موسكو، انهمك خبراء الخرائط والمدن بتحليل موقع ابن الرئيس السوري السابق بشار الأسد في العاصمة الروسية.

وظهر حافظ الأسد نجل الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وهو يتمشى في روسيا، موثقا اللحظة بفيديو "سيلفي" في كاميرا الهاتف، أكد من خلاله أن المنشورات الأخيرة له حقيقية، وذلك قبل أن توقف منصة "إكس" حسابه.

أين موقع حافظ الأسد؟

وبدا حافظ سائرا في شارع في حي راق، تبين بعد التدقيق إنه شارع "بولشايا أوردينكا"، أحد أبرز شوارع العاصمة موسكو، وأكثرها رمزية من الناحية التاريخية.

وظهر في خلفية الفيديو بعض المحلات التي مر من جانبها حافظ، مما سهل عملية التعرف على المنطقة.

الموقع الذي أشار إليه نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، هو شمال شارع "بولشايا أوردينكا"، وسط العاصمة موسكو، بالقرب من نهر موسكو.

كما يبعد الموقع الذي أشاروا إليه عن "الميدان الأحمر" 1.2 كم، ويبعد 1 كم فقط، عن مبنى الكرملين.

كما يقع مكان التصوير بالقرب من "معرض تريتياكوف الحكومي"، وهو معرض فني في موسكو، ويعتبر المستودع الأول للفنون الجميلة الروسية في العالم.

ولم يتسن لسكاي نيوز عربية التأكد من موقع التصوير بشكل لا يقبل الشك.