العالم اليوم - مكالمة لمدة ساعة حول السلام.. تفاصيل حديث ترامب وزيلينسكي

انتم الان تتابعون خبر مكالمة لمدة ساعة حول السلام.. تفاصيل حديث ترامب وزيلينسكي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 09:29 مساءً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه تحدث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال: "كانت المحادثة جيدة جدا. إنه يريد صنع السلام شأنه شأن الرئيس بوتين".

ومن جهتها، أكدت الرئاسة الأوكرانية الاتصال الهاتفي بين زيلينسكي ودونالد ترامب، وإن المكالمة استمرت لمدة ساعة تقريبا مساء الأربعاء.

وقال الرئيس الأوكراني إن ترامب "أطلعه على تفاصيل محادثته الهاتفية مع بوتين".

وأكد زيلينسكي: " تحدثت مع ترامب عن فرص تحقيق السلام، واتفقنا على المحافظة على الاتصالات والتخطيط للقاءات".

ومن جهته قال ترامب إن زيلينسكي "يريد صنع السلام".

وأجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد ترامب أنه أجرى مع بوتين "حديثا طويلا ومثمرا جدا"، مضيفا أن روسيا والولايات المتحدة ستباشران "فورا" التفاوض في شأن أوكرانيا، حيث قال: "اتفقت مع بوتين على أن تبدأ الفرق المعنية المفاوضات على الفور". وتابع ترامب: "اتفقت مع بوتين على الرغبة في وقف دائرة القتل في حرب روسيا وأوكرانيا".