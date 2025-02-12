العالم اليوم - بريطانيا.. اكتشاف "مرعب" لـ 170 قنبلة تحت ملعب أطفال

انتم الان تتابعون خبر بريطانيا.. اكتشاف "مرعب" لـ 170 قنبلة تحت ملعب أطفال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 08:17 مساءً - توقف الأطفال في بلدة وولر الإنجليزية عن اللعب مؤقتا، بعد العثور على 176 قنبلة "غير منفجرة"، مدفونة تحت منطقة اللعب.

ووفقا لموقع "أيه بي سي"، عثر عمال بناء على قرابة 200 قنبلة مدفونة تحت ملعب الأطفال، خلال بدأ عمليات الحفر لتوسيع الملعب.

وأشار الموقع إلى أن القنابل تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية.

وقال مارك مايذر، عضو مجلس مقاطعة نورثمبرلاند، لقناة سكاي نيوز إنهم وضعوا طوقا حول الموقع بعد اكتشاف القنبلة الأولى، وأبلغوا الجيش البريطاني.

وقال مايذر: "خرج فريق إبطال مفعول القنابل التابع للجيش إلى القنبلة الأولى في اليوم الأول، ثم القنبلة الثانية في اليوم التالي".

ولكن مع استمرار ظهور المزيد من القنابل، اضطروا إلى الاستعانة بشركة خارجية لفحص الملعب بشكل كامل.

وعثرت شركة Brimstone Site Investments، وهي شركة للتخلص من القنابل، على أكثر من 150 قنبلة خلال اليومين التاليين.

وقال مايذر إن مدينة وولر استضافت في السابق مركزا لتدريب الحرس الوطني، وبعد الحرب، على ما يبدو، تخلصوا من قنابلهم عن طريق دفنها في عدة حفر، التي أصبحت فيما بعد جزءا من ساحة لعب للأطفال.

وقال مايذر: "إنه أمر مروع أن ندرك أن الأطفال كانوا يلعبون فوق مئات القنابل.. كان الوضع صعبا حقا".