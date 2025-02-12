خروقات إسرائيل تهدد وقف النار .. وترامب يهدد بجحيم «بعد السبت»

المقاومة تستهدف الاحتلال بكمائن فـي الضفة

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

تصاعدت حدة الخروقات الاسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة على المستوى الميداني والإنساني ما يهدد بانهيار الاتفاق فيما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ(جحيم) ما لم يتم تنفيذ تبادل الأسرى والمحتجزين يوم السبت المقبل.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس انها ستؤجل إطلاق سراح الأسرى الاسرائيليين المنوي إطلاق سراحهم السبت القادم ما أثار عاصفة من الغضب في إسرائيل.

وجاء قرار القسام في ظل استمرار خروقات الاحتلال والتي ادت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية إلى استشهاد اثنين واصابة اعداد اخرى.

وتوعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حركة «حماس» بـ(الجحيم) على حد قوله إذا لم تفرج عن المجتجزين بحلول منتصف يوم السبت المقبل.

وقال ترامب إنه إذا لم تتم إعادة جميع المحتجزين في غزة بحلول ظهر يوم السبت، فإنه سيقترح إلغاء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس والسماح لأبواب الجحيم بأن تنفتح على مصراعيها.

من جهته أعلن جيش الاحتلال ان حركة السيارات إلى شمال القطاع مستمرة رهنًا بخضوعها للتفتيش عبر محور صلاح الدين.

واكدت ان المنطقة البحرية المحاذية للقطاع لا يزال الخطر على الصيادين والسباحين والغواصين عاليًا.

ولا زال جيش الاحتلال يمنع ادخال الوقود للاستخدام الشخصي في قطاع غزة ويمنع ادخال الكرفانات والخيام بأعداد كافية.

من جانب آخر أعلنت كتائب القسام ـ كتيبة طولكرم ـ تمكن مقاتليها برفقة سرايا القدس ومجموعات الثأر والتحرير، من استهداف قوة مشاة بجيش الاحتلال بكمينٍ محكم في مخيم نور شمس بطولكرم.

وأوضحت الكتائب أنه بعد عودة الاتصال بإحدى تشكيلاتها القتالية أكدوا تمكنهم من استهداف قوة من المُشاة بكمين محكم، وبعد تقدم قوة النجدة إلى المكان تم إيقاعهم بين قتيل وجريح في محور حارة المنشية بمخيم نور شمس.

كما تمكن مقاتلو القسام برفقة سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى، من استهداف قوة من المُشاة تحصنت داخل منزل في محيط مخيم طولكرم بوابل كثيف من الرصاص محققين إصابات مباشرة.

كذلك أعلنت سرايا القدس تمكنهم فجر أمس، من إيقاع قوة مشاة بكمين محكم في واد القلنسوة بمخيم نور شمس وإمطارهم بزخات كثيفة من الرصاص المباشر محققين إصابات مؤكدة. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على طولكرم، ومخيماتها لليوم السادس عشر على التوالي مع استمرار حملات الدهم والاعتقال وتدمير الممتلكات. وخلف العدوان على طولكرم، استشهاد ثمانية وتهجير الآلاف من منازلهم تحت تهديد السلاح من جنود الاحتلال.