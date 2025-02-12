داعش يهاجم قاعدة عسكرية فـي شمال شرق الصومال

مقديشو ـ د.ب.أ: أحبطت القوات الصومالية هجوما إرهابيا شنه تنظيم داعش على قاعدة عسكرية في شمال شرق الدولة، وفق تقارير إعلامية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية ( صونا) ، أن «قوات الدورايش لولاية بونتلاند أحبطت هجوماً إرهابياً فاشلاً شنته عناصر تنظيم داعش الإرهابي على القاعدة العسكرية للقوات في جبال عل ميسكاد بمحافظة بري بشمال شرق الصومال.

وأعلن الضباط الذين يقودون العملية العسكرية أن العناصر الإرهابية تكبدت خسائر فادحة في الارواح أثناء التصدي للهجوم الفاشل،مؤكدين أن أغلب القتلى من المقاتلين الأجانب.

وأشارت الوكالة إلى أن «الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود دعا إلى تسريع تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في تقديم الدعم اللازم للقوات والمجتمع في بونتلاند، الذين يواجهون هذا العدو المشترك».