العالم اليوم - اختتام تمرين "النسر الحاسم 2025" بنجاح كبير

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 06:24 مساءً - تم اختتام تمرين "النسر الحاسم 2025"، الذي استضافته قطر في الفترة من 19 إلى 23 يناير، بنجاح كبير، حيث أكد مجددًا التزام الولايات المتحدة العميق بأمن واستقرار المنطقة ودعمها الراسخ لشريكها القطري طويل الأمد.

يُعتبر هذا الحدث تمرينًا مشتركًا بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث أبرز عمق وقوة الشراكة الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة في مواجهة تحديات الأمن الإقليمي.

وفي التصريحات الختامية، قال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "اليوم، أنهت القيادة المركزية الأمريكية، والقوات المسلحة القطرية، ودول شريكة أخرى من مجلس التعاون الخليجي بنجاح تمرين النسر الحاسم 25. صُمم هذا التمرين لتعزيز الأمن والتنسيق عبر شبه الجزيرة العربية، مع التركيز على الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، ومكافحة الطائرات المسيرة، والاستجابة للأزمات، مما يعزز قدرتنا الجماعية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية في المنطقة."

وأضاف: "علاقاتنا الدائمة مع القوات المسلحة القطرية وشركائنا في مجلس التعاون الخليجي أساسية لضمان الأمن والاستقرار الإقليميين. تعكس أنظمة الدفاع الحديثة والقدرات العسكرية المتميزة لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الدعم الأمريكي، التزامنا المشترك بأمن المنطقة." وأكد الجنرال كوريلا: "تظل الولايات المتحدة ملتزمة بشركائها في المنطقة وبضمان أمن واستقرار الشرق الأوسط."

التركيز على الأنظمة الدفاعية المتقدمة

تضمن تمرين "النسر الحاسم 2025" تدريبات مكثفة ومحاكاة لتوظيف أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل لحماية المواطنين والمنشآت الحيوية في المنطقة. واشتمل على محاكاة متقدمة تتعلق بالطائرات المسيرة، ومكافحة الإرهاب، والتدابير الطبية والكيميائية، وإزالة المتفجرات، واعتراض الملاحة البحرية. تهدف هذه التمارين المتكاملة القائمة على المحاكاة إلى ضمان استعداد جميع المشاركين لمواجهة التهديدات المتعددة الأوجه التي قد تواجهها المنطقة في المستقبل.

وقال العميد الركن حمد حفيظ النابت، رئيس أركان الجيش القطري: "ما يميز تمرين النسر الحاسم هو رؤيته الشاملة التي تجمع بين التمارين العملية والمناقشات الاستراتيجية. النسر الحاسم يمثل فرصة للتفكير الإبداعي وتبادل الخبرات، مما يعزز قدرتنا على التكيف مع جميع المتغيرات الحديثة.".

من جانبه، أوضح اللواء عادل البلوي، رئيس هيئة التدريب والتطوير بالقوات المسلحة: "يهدف تمرين النسر الحاسم 25 إلى تعزيز وتوحيد مفهوم العمليات المشتركة، والتدريب على إجراءات الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، وتطوير القدرات للعمل على نظام القيادة والسيطرة لتحقيق التكامل في العمليات المشتركة."

قطر: مستضيف استراتيجي

تعد قطر، التي تحتفل بشراكة استراتيجية قوية مع الولايات المتحدة تمتد لأكثر من 50 عامًا، مرة أخرى شريكًا محوريًا في تعزيز الأمن الإقليمي. يعكس هذا التمرين المهم الروابط الفريدة بين الولايات المتحدة وقطر.

تستضيف قطر قاعدة العديد الجوية، وهي أكبر منشأة للقوات الجوية الأمريكية خارج الولايات المتحدة، وقد تم منح قطر وضع "حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي" من قبل الولايات المتحدة، وهو امتياز يعكس أهمية وقوة التعاون الأمني الثنائي.

كيف تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الجيش القطري، من الشراكة مع الولايات المتحدة؟

من خلال هذه الشراكة، تستفيد القوات المسلحة القطرية ودول مجلس التعاون الخليجي من معدات عسكرية متقدمة وخبرات عالية المستوى. تمثل هذه التمارين فرصة ممتازة للشركاء الإقليميين لتعزيز العمل المشترك مع الولايات المتحدة والدول الإقليمية الأخرى. يعزز التعاون المستمر بين الشركاء قدرة الدفاع عن أمن المنطقة وحمايتها.

نتائج مبهرة ومستقبل واعد

من خلال تمرين "النسر الحاسم"، تؤكد الولايات المتحدة التزامها المستمر بحماية المنطقة وضمان التعاون بين القوات الإقليمية. يمثل التمرين فرصة لعرض التكنولوجيا العسكرية المتطورة وتعزيز أنظمة القيادة والسيطرة في بيئة متعددة الخدمات والأطراف. وساعد التمرين على تعزيز أسس التعاون بين شركاء مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، مما يعزز الدفاع المشترك والتنسيق الإقليمي في بيئة تتغير باستمرار. تعمل قطر والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي معًا نحو مستقبل أفضل وأقوى وأكثر ازدهارًا للشرق الأوسط.